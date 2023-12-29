BP и SOCAR обсуждают повышение эффективности добычи нефти на блоке АЧГ

Компания BP обсуждает с правительством Азербайджана вопросы эффективного управления блоком месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) до 2049 года, заявил вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли.

«В 2024 году мы отметим 30-летие блока АЧГ и уже на протяжении нескольких лет фиксируем здесь темпы падения нефтедобычи. В этой связи ведется регулярная работа и с SOCAR и с госструктурами Азербайджана. В настоящее время главной темой обсуждений является вопрос того, как добиться максимально эффективного управления месторождениями (АЧГ - ИФ) до 2049 года», - сказал Асланбейли в интервью азербайджанскому телеканалу ARB.

Он добавил, что с компанией SOCAR обсуждения ведутся, как на уровне руководства, так и на уровне рабочих групп по вопросам восстановления скважин и резервуаров.

«Мы с SOCAR, объединившись в единую команду, ведем серьезные обсуждения по проблеме снижения нефтедобычи, продлению сроков эксплуатации резервуаров и максимальному повышению эффективности добычи, как за счет технических возможностей BP как оператора, так и технических возможностей Госнефтекомпанией Азербайджана», - сказал Асланбейли.

Вице-президент, как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», напомнил, что по итогам 9 месяцев 2023 года среднесуточная добыча нефти на блоке АЧГ составила 368 тыс. баррелей (418 тыс. баррелей в январе-сентябре 2022г – ИФ).

«Если говорить об итогах 2023 года, то по проекту АЧГ в показателях добычи нефти есть определенное отставание, что отражается и на доходах (от ее реализации –ИФ). При этом, снижение доходов только частично связано с ценами на нефть, и главным образом, это связано с сокращением нефтедобычи. В результате все это отражается в определенных показателях и для государства и для инвесторов», - подчеркнул он.

Асланбейли напомнил, что в настоящее время продолжаются работы по вводу в эксплуатацию в 2024 году новой добывающей платформы «ЦВА» на блоке АЧГ, что положительно отразится на показателях общей добычи нефти на блоке.

Он подчеркнул, что «ЦВА» в нефтегазовой промышленности - современная платформа, построенная по последним технологическим стандартам, которая в случае необходимости может регулироваться дистанционно, т.е. без присутствия на ней человека.

«Платформа уже установлена в море. Ожидания от этой платформы большие, в декабре началось бурение первой добывающей скважины и уже в начале будущего года мы ждем первую нефть с добывающей платформы ЦВА. Считаю, что эта платформа внесет свой вклад в стабилизацию добычи нефти на АЧГ в предстоящие годы», - отметил Асланбейли.

Как сообщалось, в январе-сентябре 2023 года с блока АЧГ было добыто порядка 100 млн баррелей (14 млн тонн), спад по сравнению с показателем 9 месяцев 2022 года в баррелях составил 12,3%.

Добыча нефти на блоке АЧГ в 2022 году составила порядка 152 млн баррелей (20 млн тонн). Спад добычи в 2022 году в баррелях составил 9%.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года - с западной части месторождения Чираг.

Н.Аббасова