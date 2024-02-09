BP в 2024г на АЧГ планирует бурение 12 добывающих скважин

Компания BP-Azerbaijan планирует в 2024 году пробурить 12 добывающих скважин на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), заявил вице-президент BP по скважинам в Азербайджане, Грузии и Турции Джим О`Лири.
«В 2024 году на блоке АЧГ планируется бурение 18 скважин, в том числе 12 добывающих, 3 - водонагнетательные, 2 - газонагнетательные и одну скважину в рамках проекта deep-gas»,- сказал О`Лири в пятницу на конференции IADS Drilling Caspian в Баку.
По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», в 2023 году компанией на блоке АЧГ было пробурено 17 скважин, включая 9 эксплуатационных.
«С каждым годом объем бурения будет расти. В настоящее время на блоке ведутся крупные геологоразведочные работы с применением передовых технологий. Однако, главная проблема заключается в том, что месторождения Азери, Чираг и глубоководная часть Гюнешли устаревают. Нам необходимо восстановить проблемные скважины. Нужно увеличить количество новых скважин», - добавил он.
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.
Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля британской bp (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%). В декабре 2023 года Equinor подписала соглашение о продаже своей доли в проекте компании SOCAR. Сделка будет считаться завершенной после выполнения ряда обязательств сторон.
Н.Аббасова
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