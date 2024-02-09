Очередное заседание МПК Азербайджан-Казахстан пройдет в марте в Астане

Азербайджан и Казахстан согласовали дату проведения заседания межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству, сообщает министерство транспорта Казахстана.

«Договоренность была достигнута в ходе визита азербайджанской делегации в Казахстан. Заседание МПК состоится 6 марта текущего года в Астане», приводит «Интерфакс-Азербайджан» выдержки из информации ведомства.

В ходе встречи стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня многопланового сотрудничества, наметили планы и «сверили часы» по ходу реализации достигнутых ранее договоренностей.

«В частности, были рассмотрены вопросы по проекту соглашения между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерством транспорта Казахстана о взаимном признании профессиональных дипломов членов экипажей морских судов, увеличения квоты разрешений (разрешения для третьих стран), необходимости проведения соответствующих работ по дноуглублению в порту Курык, а также увеличения количества локомотивов, осуществляющих погрузку/выгрузку вагонов.

Также были рассмотрены вопросы в рамках исполнения подписанной Дорожной карты по синхронному устранению «узких» мест и развитию Среднего коридора по территориям Казахстана, Азербайджана и Турции на 2022-2027 гг», - подчеркивает ведомство.

Минтранс Казахстана отмечает, что в рамках реализации Дорожной карты по синхронному устранению «узких» мест и развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, сторонами ведется активная работа по расширению мощностей коридора.

Последнее заседание МПК Азербайджан-Казахстан состоялось в апреле 2023 года в Баку.

Б.Рустамбеков