Шахбазов 5 марта в Астане примет участие в заседании МПК Азербайджан-Казахстан

Очередное, 20-е заседание азербайджано-казахстанской совместной межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству состоится в Астане 5 марта, сообщила пресс-служба азербайджанского Минэнерго.

«Азербайджанскую делегацию на заседании МПК возглавит сопредседатель комиссии, министр энергетики Пярвиз Шахбазов. Сопредседателем комиссии с казахстанской стороны является министр транспорта Марат Карабаев», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в рамках заседания будет обсуждена работа, проделанная за период, прошедший со дня 19-го заседания МПК.

«Запланированы также обсуждения по сотрудничеству в сферах торговли и экономики, энергетики, промышленности, строительства, транспорта и логистики, экологии, сельского хозяйства, информационно-коммуникационных технологий, образования, здравоохранения, молодежной политики и в других областях», -подчеркивает Минэнерго.

В последний раз МПК Азербайджан-Казахстан собиралась в апреле 2023 года в Баку.

Н.Аббасова