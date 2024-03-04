Шахбазов 5 марта в Астане примет участие в заседании МПК Азербайджан-Казахстан

Очередное, 20-е заседание азербайджано-казахстанской совместной межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству состоится в Астане 5 марта, сообщила пресс-служба азербайджанского Минэнерго.
«Азербайджанскую делегацию на заседании МПК возглавит сопредседатель комиссии, министр энергетики Пярвиз Шахбазов. Сопредседателем комиссии с казахстанской стороны является министр транспорта Марат Карабаев», - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в рамках заседания будет обсуждена работа, проделанная за период, прошедший со дня 19-го заседания МПК.
«Запланированы также обсуждения по сотрудничеству в сферах торговли и экономики, энергетики, промышленности, строительства, транспорта и логистики, экологии, сельского хозяйства, информационно-коммуникационных технологий, образования, здравоохранения, молодежной политики и в других областях», -подчеркивает Минэнерго.
В последний раз МПК Азербайджан-Казахстан собиралась в апреле 2023 года в Баку.
Н.Аббасова
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