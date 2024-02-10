Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8312 RUR   0.0187 GBR   2.1446 TRY   0.0554

Цена на нефть

09.02 $/bbl +/- WTI 76.84 +0.62 Brent 82.19 +0.56

Бизнес и законодательство 10.02.2024 02:06

Pioneer могла скрыть от акционеров важную информацию о покупающей ее Exxon - иск

Пенсионный фонд Operating Engineers Construction Industry and Miscellaneous Pension Fund в среду подал в Канцелярский суд штата Делавэр иск к американской нефтегазовой Pioneer Natural Resources Co. с целью получения внутренней документации для оценки действий ее менеджмента в контексте слияния с ExxonMobil , сообщает Bloomberg Law.

Входящий в число акционеров Pioneer фонд опасается, что нынешний глава и бывший главный операционный директор компании Ричард Дили, а также возглавлявший ее до конца прошлого года Скотт Шеффилд скрыли от акционеров информацию о предстоявшем списании стоимости активов Exxon на $2,4-2,6 млрд, из-за которого сделка по слиянию стала менее выгодной для акционеров Pioneer.

Exxon раскрыла списание в январе этого года, что привело к снижению котировок ее акций на 5,5%, капитализации - на $20 млрд, отмечает ПФ. О сделке по слиянию на $59,5 млрд, которая предполагает расчеты акциями, стало известно в октябре минувшего года.

Дили и Шеффилд играли ключевую роль в переговорах с Exxon и поэтому едва ли не знали о предстоящем списании, полагает фонд. При этом сами они "получили все, что хотели", утверждается в иске. По информации ПФ, Шеффилду выплатили около $29 млн, Дили - $15 млн.

Фонд не обвиняет Pioneer в нарушении закона, однако такие иски часто подаются для подготовки к дальнейшим судебным разбирательствам, пишет Bloomberg Law.

Между тем собрание акционеров Pioneer в среду одобрило слияние с Exxon, говорится в пресс-релизе Pioneer.

Сделку в данный момент изучает Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC). Ее закрытие ожидается во втором квартале 2024 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, НЕФТЕГАЗ, СДЕЛКА, ИСК


Похожие новости


США ввели санкции в отношении российских инжиниринговых и машиностроительных компаний нефтегазового сектора Сланцевый сектор США перестает расти на фоне низких цен на энергоносители ExxonMobil провела предварительные переговоры о возможной покупке Pioneer - WSJ Chevron приобретает Noble Energy за $5 млрд Трамп сделает все от него зависящее для поддержки нефтегазовой отрасли США - глава Минэнерго Число нефтяных установок в США упало до минимума с 2016г - Baker Hughes

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az