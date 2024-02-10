Pioneer могла скрыть от акционеров важную информацию о покупающей ее Exxon - иск

Пенсионный фонд Operating Engineers Construction Industry and Miscellaneous Pension Fund в среду подал в Канцелярский суд штата Делавэр иск к американской нефтегазовой Pioneer Natural Resources Co. с целью получения внутренней документации для оценки действий ее менеджмента в контексте слияния с ExxonMobil , сообщает Bloomberg Law.
Входящий в число акционеров Pioneer фонд опасается, что нынешний глава и бывший главный операционный директор компании Ричард Дили, а также возглавлявший ее до конца прошлого года Скотт Шеффилд скрыли от акционеров информацию о предстоявшем списании стоимости активов Exxon на $2,4-2,6 млрд, из-за которого сделка по слиянию стала менее выгодной для акционеров Pioneer.
Exxon раскрыла списание в январе этого года, что привело к снижению котировок ее акций на 5,5%, капитализации - на $20 млрд, отмечает ПФ. О сделке по слиянию на $59,5 млрд, которая предполагает расчеты акциями, стало известно в октябре минувшего года.
Дили и Шеффилд играли ключевую роль в переговорах с Exxon и поэтому едва ли не знали о предстоящем списании, полагает фонд. При этом сами они "получили все, что хотели", утверждается в иске. По информации ПФ, Шеффилду выплатили около $29 млн, Дили - $15 млн.
Фонд не обвиняет Pioneer в нарушении закона, однако такие иски часто подаются для подготовки к дальнейшим судебным разбирательствам, пишет Bloomberg Law.
Между тем собрание акционеров Pioneer в среду одобрило слияние с Exxon, говорится в пресс-релизе Pioneer.
Сделку в данный момент изучает Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC). Ее закрытие ожидается во втором квартале 2024 года.
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