SOCAR нарастила в 2023г газодобычу на 4%

Компания SOCAR в 2023 году добыла 7 млн 736,202 тыс. тонн нефти, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе компании.
По данным SOCAR, в 2022 году компанией было добыто 7 млн 785,286 тыс. тонн нефти. Таким образом, нефтедобыча в 2023 году сократилась на 0,6%.
"Если добыча нефти компанией SOCAR в прошлом году осталась на относительно стабильном уровне, то в газодобыче зафиксирован рост по сравнению с 2022 годом на 4%", - говорится в сообщении пресс-службы компании.
Согласно данным SOCAR, фактическая добыча газа по компании в 2023 году составила 8 млрд 390,738 млн кубометров.
Н.Аббасова
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