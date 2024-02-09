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ТЭК 09.02.2024 21:28

SOCAR нарастила в 2023г газодобычу на 4%

Компания SOCAR в 2023 году добыла 7 млн 736,202 тыс. тонн нефти, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе компании.

По данным SOCAR, в 2022 году компанией было добыто 7 млн 785,286 тыс. тонн нефти. Таким образом, нефтедобыча в 2023 году сократилась на 0,6%.

"Если добыча нефти компанией SOCAR в прошлом году осталась на относительно стабильном уровне, то в газодобыче зафиксирован рост по сравнению с 2022 годом на 4%", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Согласно данным SOCAR, фактическая добыча газа по компании в 2023 году составила 8 млрд 390,738 млн кубометров.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: SOCAR, ДОБЫЧА, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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