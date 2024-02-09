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СНГ 09.02.2024 23:35

Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым начальником Генштаба Анатолия Баргилевича.

"Новым начальником Генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича. Опытный человек, понимает задачи этой войны и цели", - сказал Зеленский в видеообращении в пятницу.

На посту начальника Генштаба Баргилевич сменил Сергея Шаталу.

9 октября 2023 года Зеленский назначил Баргилевича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины. До этого Баргилевич был командующим территориальной обороны Командования Сухопутных войск ВСУ.

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Тэги: УКРАИНА, ГЕНШТАБ, ЗАМЕНА


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