Глава генштаба Британии прибыл в Киев

Глава генерального штаба Великобритании Тони Радакин прибыл в Киев, где встретился с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным.
"Провели работу на одном из пунктов управления, подробно ознакомил адмирала Радакина с обстановкой на поле боя, с нашими наступательными и оборонительными действиями. Обсудили насущные нужды украинского войска", - сказал главком ВСУ.
Накануне руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак говорил, что Украина и Великобритания начали переговоры о гарантиях безопасности для Киева. Он также отмечал, что к декларации о долгосрочных гарантиях безопасности Украины присоединились уже 13 государств.
В.Алиев
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