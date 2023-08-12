Глава генштаба Британии прибыл в Киев

Глава генерального штаба Великобритании Тони Радакин прибыл в Киев, где встретился с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным.

"Провели работу на одном из пунктов управления, подробно ознакомил адмирала Радакина с обстановкой на поле боя, с нашими наступательными и оборонительными действиями. Обсудили насущные нужды украинского войска", - сказал главком ВСУ.

Накануне руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак говорил, что Украина и Великобритания начали переговоры о гарантиях безопасности для Киева. Он также отмечал, что к декларации о долгосрочных гарантиях безопасности Украины присоединились уже 13 государств.

В.Алиев