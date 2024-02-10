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Дальнее зарубежье 10.02.2024 17:39

Израиль нанес серию авиаударов по объектам движения "Хезболла"

Израильская авиация нанесла удары по объектам движения "Хезболла" на юге Ливана, информирует армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Истребители ВВС Израиля нанесли удары по центру военного командования в районе населенного пункта Бинт-Джбейль и наблюдательному посту "Хезболлы" в районе Маркаба", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу в телеграм-канале ЦАХАЛ.

В нем отмечается, что накануне также наносились удары по командному центру и системам ПВО "Хезболлы".

"Военная активность "Хезболлы" южнее от реки Литани в Ливане является вопиющим нарушением резолюции СБ ООН 1701 (которая положила конец боевым действиям на границе Израиля и Ливана в 2006 году - ИФ). ЦАХАЛ продолжит защищать границы Израиля от любых угроз", - говорится в сообщении израильской армии.

Ситуация на юге Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. С тех пор ЦАХАЛ и бойцы ливанского движения "Хезболла" неоднократно вели обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, АВИАУДАРЫ, ХЕЗБОЛЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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