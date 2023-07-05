Израиль нанес ответный удар по сектору Газа

Армия обороны Израиля нанесла ответный авиаудар по сектору Газа рано утром в среду, сообщают израильские СМИ.

Согласно заявлению армии обороны Израиля, удар был нанесен по подземному объекту, используемому движением ХАМАС для производства оружия, а также по объекту, где производится сырье для ракет.

"Эта атака наносит ущерб способности террористической организации ХАМАС укрепляться и вооружаться", - заявили в пресс-службе израильской армии.

"Террористическая организация ХАМАС несет ответственность за то, что происходит в секторе Газа, и является тем, кто заплатит за нарушения безопасности государства Израиль", - отметили военные.

В свою очередь, палестинские СМИ сообщают, что атаке израильских ВВС подверглись объект на севере сектора Газа близ Бейт-Лахии и объект к западу от города Газа.

Уточняется, что удары стали ответом на запущенные ранее в сторону Израиля с территории сектора Газа ракеты.

Ране сообщалось, что пять ракет были запущены рано утром в среду из сектора Газа по южному Израилю.

Израильские военные заявили, что все ракеты, которые привели к срабатыванию сирен тревоги в городе Сдерот и других близлежащих городах, были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол".