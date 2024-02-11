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Дальнее зарубежье 11.02.2024 15:20

Филиппины обвинили КНР в небезопасных маневрах ее кораблей у спорного атолла в Южно-Китайском море

Береговая охрана Филиппин в воскресенье заявила, что корабли КНР предприняли опасные маневры вблизи филиппинского корабля Teresa Magbanua во время его патрулирования у спорного атолла Скарборо-Шол (китайское название - Хуанъянь) в Южно-Китайском море.

"Корабли береговой охраны КНР совершали опасные маневры и блокировали перемещения Teresa Magbanua четыре раза, дважды пересекали траекторию его движения", - приводит телеканал Channel News Asia выдержки из заявления филиппинской береговой охраны.

Также, по версии филиппинской стороны, за Teresa Magbanua неоднократно следовали корабли береговой охраны Китая и китайского морского ополчения.

Филиппинское командование напомнило, что направило корабль Teresa Magbanua в начале февраля на патрулирование вод вокруг атолла Скарборо-Шол, богатого рыбой, и для обеспечения безопасности рыбаков.

Скарборо-Шол находится в 240 км к западу от филиппинского острова Лусон и в 900 км от китайского острова Хайнань. В декабре прошлого года здесь произошли инциденты между кораблями Китая и Филиппин.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. При этом через богатое ресурсами Южно-Китайское море, разные зоны которого оспаривают сразу несколько государств, в год перевозят грузов на $5 трлн.

В ноябре прошлого года филиппинский президент Фердинанд Маркос-младший заявил, что обстановка в той зоне Южно-Китайского моря, где у Филиппин и КНР существует территориальный спор, усугубляется. Манила тем временем укрепляют отношения с США и партнерами в Азии. После инцидентов на море между КНР и Филиппинами в Вашингтоне напоминали о своей готовности защищать филиппинского союзника.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, КИТАЙ, МОРЕ, МАНЕВРЫ


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