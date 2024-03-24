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Минобороны КНР: Филиппины должны прекратить провокации в спорных водах Южно-Китайского моря

Минобороны КНР в воскресенье предупредило Филиппины, что им не стоит вести провокационные действия в спорной части акватории Южно-Китайского моря, и что Китай будет защищать свою территориальную целостность, сообщает телеканал Channel news Asia.

"Мы предупреждаем, чтобы Филиппины прекратили делать заявления, которые могут привести к росту конфликтности и к эскалации ситуации, и прекратить все действия, нарушающие права Китая, и провокации", - говорится в заявлении ведомства.

В министерстве заявили, что, если Филиппины продолжат конфронтационную линию поведения, КНР будет твердо защищать территориальную целостность и отстаивать интересы на море.

Накануне в береговой охране КНР заявили, что филиппинский морской конвой вошел в китайские воды, несмотря на неоднократные предупреждения. В ответ китайские корабли предприняли необходимые контрмеры в соответствии с законом, говорилось в заявлении.

Филиппинские военные обвинили береговую охрану КНР в том, что накануне утром ее корабли блокировали судно снабжения Unaizah May 4 и повредили его из водометов, когда оно доставляло припасы и шестерых человек на аванпост на рифе Жэньай (английское название - Вторая отмель Томаса, филиппинское - Аюнгин). Unaizah May 4 шло в сопровождении двух кораблей филиппинской береговой охраны и двух кораблей ВМС Филиппин. При этом, по данным филиппинских военных, трем кораблям береговой охраны КНР и другим судам удалось окружить патрульный корабль Филиппин BRP Cabra.

Однако в Маниле заявили, что поврежденному судну все же удалось доставить груз на аванпост.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Наньша (английское название - Спратли) в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. При этом через богатое ресурсами Южно-Китайское море, разные зоны которого оспаривают сразу несколько государств, в год перевозят грузов на $5 трлн.

Одновременно с тем Филиппины укрепляют отношения с США и партнерами в Азии. В феврале 2023 года Вашингтон и Манила заключили соглашение о предоставлении американским военным доступа дополнительно к четырем филиппинским военным объектам, доведя их число до девяти.

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Тэги: КИТАЙ, ФИЛИППИНЫ, МОРЕ, ПРИЗЫВ


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