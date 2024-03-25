Филиппины выразили протест Китаю в связи с атакой на филиппинское судно из водомета

Филиппины выразили протест КНР и вызвали высокопоставленного китайского дипломата после того, как корабли китайской береговой охраны атаковали катер снабжения филиппинских ВМС из водомета, сообщает в понедельник Associated Press.

Заместитель главы МИД Филиппин Тереза Лазаро в разговоре со своим китайским коллегой выразила "решительный протест Филиппин против агрессивных действий, принятых китайской береговой охраной и китайским морским ополчением против ротационной миссии по пополнению запасов, выполняемой Филиппинами".

Также власти страны вызвали высокопоставленного китайского дипломата в Маниле, чтобы выразить ему протест и потребовать от китайских кораблей немедленно покинуть воды вокруг рифа Жэньай.

Более того, официальные лица из нескольких ведомств Филиппин провели встречу в понедельник, на которой обсудили шаги по борьбе с тем, что они называют китайскими неприемлемыми и провокационными действиями в Южно-Китайском море.

В конце минувшей недели в береговой охране КНР заявили, что филиппинский морской конвой вошел в китайские воды, несмотря на неоднократные предупреждения. В ответ китайские корабли предприняли необходимые контрмеры в соответствии с законом, говорилось в заявлении.

В свою очередь, филиппинские военные обвинили береговую охрану КНР в том, что ее корабли блокировали судно снабжения Unaizah May 4 и повредили его из водометов, когда оно доставляло припасы и шестерых человек на аванпост на рифе Жэньай (английское название - Вторая отмель Томаса, филиппинское - Аюнгин). Unaizah May 4 шло в сопровождении двух кораблей филиппинской береговой охраны и двух кораблей ВМС Филиппин. При этом, по данным филиппинских военных, трем кораблям береговой охраны КНР и другим судам удалось окружить патрульный корабль Филиппин BRP Cabra.

Минобороны КНР позднее предупредило Филиппины, что им не стоит вести провокационные действия в спорной части акватории Южно-Китайского моря, и что Китай будет защищать свою территориальную целостность.