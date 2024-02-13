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Наука и образование 13.02.2024 23:24

Американская межпланетная станция совершит посадку на Луну 22 февраля - NASA

Посадка на поверхность Луны американского космического аппарата Nova-C техасской компании Intuitive Machines, запуск которого будет осуществлен в среду, запланирована на 22 февраля, сообщило NASA.

"Intuitive Machines планирует высадиться на Луну в четверг, 22 февраля", - говорится в сообщении. Прилунение предполагается в районе кратера Малаперт А в 300 км от Южного полюса естественного спутника Земли. Посадочный модуль должен проработать на Луне 14 дней.

Запуск Nova-C IM-1 будет осуществлен в среду в 00:57 по времени Восточного побережья США (в 08:57 мск) с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Миссия осуществляется в рамках контракта NASA с компанией Intuitive Machines по программе коммерческой доставки грузов на Луну (Commercial Lunar Payload Services - CLPS).

В качестве полезной нагрузки межпланетная станция, которую Intuitive Machines назвала "Одиссей", будет нести пять научно-исследовательских приборов NASA, предназначенных для изучения окружающей среды в зоне посадки, радиоастрономии, отработки технологии точной посадки, связи и автономной навигации. С борта станции на орбиту Луны будет выведен кубсат для проверки связи между ее поверхностью и Землей через этот малый спутник. "Одиссей" также будет нести шесть коммерческих грузов для различных клиентов.

"Научно-технологические грузы, отправляемые на поверхность Луны, призваны заложить основу для пилотируемых миссий и устойчивого присутствия человека на лунной поверхности", - указали в компании Intuitive Machines.

Если спускаемый аппарат успешно приземлится на Луну, это будет первая более чем за 50 лет посадка на естественный спутник Земли американского космического корабля, а также первый раз, когда ее осуществит частная компания.

Компания Intuitive Machines планирует в марте отправить к Луне второй посадочный модуль, а в июне - третий.

В январе аналогичная миссия компании Astrobotic Technology окончилась неудачей. Американский частный лунный посадочный модуль Peregrine из-за выхода из строя двигательной системы не смог осуществить посадку на поверхность естественного спутника Земли. Аппарат, пробывший в космосе 10 дней, в результате был направлен к Земле, где 18 января сгорел при вхождении в плотные слои атмосферы.

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Тэги: США, ЛУНА, СТАНЦИЯ, ПОСАДКА


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