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Дальнее зарубежье 13.02.2024 16:15

Москва не видит перспективу стабилизации в Газе, учитывая позицию Израиля - Лавров

В Москве не видят перспектив стабилизации ситуации в Газе с учетом позиции Израиля, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Но, конечно же, с учетом бескомпромиссного настроя израильского руководства, - мы видим этот бескомпромиссный настрой, на продолжение силовой акции в Газе, сейчас уже распространяя ее на Рафах, - мы не просматриваем перспективы скорой стабилизации обстановки в этом секторе. Необходимо, добиваясь прекращения огня, создавать условия для надежного, устойчивого политического урегулирования", - сказал он, выступая на 13-й ближневосточной конференции клуба "Валдай".

Глава МИД отметил, что "последствия нынешней эскалации мы наблюдаем и в других частях региона, в том числе и на Западном берегу реки Иордан, там тоже проводятся силовые операции, там тоже есть жертвы".

"Но и за пределами палестинских территорий наносятся ракетно-бомбовые удары по территории Сирии, Ирака, обстреливаются американские базы в Сирии, Ираке, Иордании. Безусловно, ситуация в Красном море резко обострилась и обострилась ситуация вокруг Йемена, который стал очередным объектом нелегитимных, агрессивных ударов авиации США и Британии. Ощущение такое, что эта региональная ситуация пока еще не достигла своего предела, к огромному сожалению", - подчеркнул Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗА, ПЕРСПЕКТИВЫ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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