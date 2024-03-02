В МИД РФ на встрече с делегацией ХАМАС отметили необходимость скорейшего освобождения заложников

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в ходе встречи с делегацией палестинского движения ХАМАС акцентировал необходимость скорейшего освобождения удерживаемых в Газе заложников, в том числе россиян, сообщает МИД РФ на своем сайте.
Согласно сообщению, Богданов принял члена Политбюро ХАМАС Мусу Абу-Марзука и сопровождающую его делегацию. "В ходе беседы основное внимание было уделено итогам завершившейся в Москве межпалестинской встречи. При этом была рассмотрена ситуация в зоне палестино-израильского вооруженного противостояния, на фоне которого гуманитарная обстановка в секторе Газа продолжает катастрофически ухудшаться", - информирует МИД РФ.
Как отмечается в сообщении, "с российской стороны была акцентирована необходимость скорейшего освобождения захваченных в ходе нападений 7 октября 2023 г. и удерживаемых в Газе в качестве заложников гражданских лиц, в том числе трех российских граждан" - А. (Андрея - ИФ) Козлова, А.(Александра - ИФ) Лобанова и А. (Александра - ИФ) Труфанова".
В тот же день Богданов принял Генсека Народного фронта освобождения Палестины - Главного командования (НФОП-ГК) Таляля Наджи и члена ЦК Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) Махера Тахера, отмечает МИД.
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