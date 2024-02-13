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Туризм 13.02.2024 16:28

Число ночевок туристов в Германии выросло на 8,1% в 2023 году

Общее число дней, которое туристы провели в гостиницах, пансионатах и кемпингах Германии, в 2023 году составило 450,8 млн, что на 8,1% выше показателя за предыдущий год, по предварительным расчетам Федерального статистического управления (Destatis).

Результат оказался на 1,7% ниже уровня допандемийного 2019 года. Тогда было зафиксировано рекордное количество ночевок по итогам десятого года подряд. В 2020 и 2021 гг. их число незначительно превышало 300 млн.

Количество ночевок германских туристов в прошлом году выросло на 6,2% - до 406,3 млн. Показатель на 0,1% превысил допандемийный уровень.

Число ночевок иностранных гостей увеличилось на 18,9% и составило 80,9 млн.

В декабре 2023 года поставщики услуг в целом зарегистрировали 30 млн германских и зарубежных туристов, что на 9,2% выше их числа годом ранее. Относительно декабря 2019 года показатель был ниже на 3,1%.

В расчеты Destatis входят отели, пансионаты, кемпинги и другие места размещения туристов не менее чем с десятью спальными местами. Учитывается пребывание как иностранных туристов, так и приезжих из других частей ФРГ.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТУРИЗМ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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