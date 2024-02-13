Россия готовится к COP29, которая пройдет в Азербайджане в ноябре 2024 года - Решетников

Россия готовится к Конференции ООН по климату COP29, которая пройдет в Азербайджане в ноябре 2024 года, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Решетников на сессии на Климатическом форуме Недели российского бизнеса РСПП заявил, что очень важно на COP29 не допустить пересмотра уже достигнутых договоренностей по будущему ископаемого топлива, соблюсти логику «справедливого энергоперехода».

«В этом году на Конференции по климату COP29 страны-участницы должны разработать «Дорожную карту миссии в 1,5 градуса» — перечень конкретных решений по реализации договоренностей прошлого года. Важно, чтобы эта дорожная карта была принята не просто как набор лозунгов, а как набор конкретных решений, чтобы каждая страна понимала последствия каждого решения, применительно к своей экономике», - сказал он.

По его словам, одним из приоритетов России на предстоящей конференции по климату станет финансовая повестка.

Решетников подчеркнул, что главное - соблюсти логику «справедливого энергоперехода». Наибольший объем выбросов приходится на традиционную энергетику. Должна быть возможность для привлечения инвестиций в сектор ископаемого топлива в целях обеспечения энергобезопасности.

«Будем дальше продвигать свои предложения по развитию трансграничной торговли углеродными единицами. Понимаем, что в мировой повестке нулевой баланс недостижим только за счет сокращения выбросов. Необходима работа с поглощениями и создание для этого необходимой инфраструктуры. Это стыковка стандартов, создание единой системы учета всей работы по климатическому треку. Будем продвигать свои предложения по созданию трансграничной торговли углеродными единицами. Это дополнительные возможности для реализации совместных климатических проектов и привлечения в них инвестиций», подчеркнул министр.

Р.Ахмедов