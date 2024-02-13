Баку, Абу-Даби и Бразилиа объединяют усилия для достижения целей климатической повестки

Хозяева климатических конференций ООН 2023-2025 годов ОАЭ, Азербайджан и Бразилия объявили, что формируют тройку для того, чтобы способствовать достижению целей климатической повестки.
Как отмечается в пресс-релизе, представители сторон встретились в Дубае, чтобы объединить усилия для реализации совместных действий по борьбе с изменением климата. Стороны будут работать над дорожной картой для достижения цели удержать повышение глобальной температуры в пределах 1,5 градуса.
Председатель COP28 султан Ахмед аль-Джабер назвал важной эту инициативу, заявив, что «мы должны сделать все возможное» для достижения цели 1,5 градуса.
«Мы будем работать вместе … с нашими друзьями в Баку и Бразилии, чтобы обеспечить выполнение обещаний, данных в Дубае. Вместе мы гарантируем, что новые соглашения, заключенные на следующей конференции сторон, направят нас на путь, необходимый для достижения нашей миссии», - обратил внимание он.
В Баку, где в 2024 году пройдет COP29, планируется согласовать новую коллективную выраженную количественно цель (NCQG) по климатическому финансированию для развивающихся стран.
Председатель COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, в свою очередь, заявил, что в качестве принимающей стороны Баку (где пройдет климатическая конференция ООН в 2024 году -ИФ) стремится предпринять все возможные шаги, чтобы ускорить усилия для того, чтобы удержать повышение глобальной температуры в пределах 1,5 градуса, ключом к чему, по его словам, станет установление цели климатического финансирования, «отражающей масштаб и актуальность климатической проблемы».
Р.Керимов
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