Marriott в IV кв. увеличила чистую прибыль на 26%, выручка не оправдала прогноз

Американская Marriott International, оператор крупнейшей в мире гостиничной сети, в четвертом квартале 2023 года увеличила чистую прибыль на 26%, причем скорректированный показатель с запасом превзошел ожидания аналитиков, а выручка их немного не оправдала.
Как сообщается в отчетности компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $848 млн, или $2,87 в расчете на акцию, по сравнению с $673 млн, или $2,12 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль поднялась до $3,57 на акцию с $1,96.
Выручка повысилась на 3% и достигла $6,1 млрд против $5,92 млрд годом ранее.
Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $2,12 на акцию при выручке в $6,2 млрд.
Выручка в расчете на номер (RevPAR) в минувшем квартале поднялась на 7,2% на сопоставимой основе без учета колебаний курсов валют, при этом в США и Канаде показатель повысился на 3,3%, на международных рынках - на 17,4%.
В 2023 году число номеров в отелях компании увеличилось примерно на 81,3 тыс., говорится в ее пресс-релизе.
Marriott в четвертом квартале выкупила 4,7 млн своих акций на сумму $965 млн. За весь минувший год она вернула акционерам более $4,5 млрд за счет дивидендов и обратного выкупа.
В 2024 году компания ожидает скорректированную прибыль на уровне $9,18-9,52 на акцию, роста показателя RevPAR - в диапазоне 3-5%.
Котировки акций Marriott в ходе предварительных торгов во вторник снижаются на 2,8%.
Marriott International управляет порядка 8,7 тыс. гостиниц в 139 странах под более чем 30 брендами. В число наиболее известных гостиничных сетей компании входят Ritz Carlton, Courtyard, Residence Inn, Marriott, St. Regis, Le Meridien, Sheraton, Four Points.
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