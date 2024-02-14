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Дальнее зарубежье 14.02.2024 09:17

КНДР запустила с восточного побережья несколько крылатых ракет

Северная Корея осуществила со своего восточного побережья пуск нескольких крылатых ракет, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

"Наши военные усиливают наблюдение и повышают бдительность в тесной координации с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи", - приводит агентство сообщение комитета.

В сообщении говорится, что ракеты были запущенны около 9 часов утра (3:00 мск) к северо-востоку от Вонсана на восточном побережье.

О количестве ракет не сообщается.

По информации агентства, нынешний пуск крылатых ракет стал пятым с начала нынешнего года.

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Тэги: КНДР, РАКЕТЫ, ПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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