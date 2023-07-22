Северная Корея запустила крылатые ракеты в сторону Желтого моря

КНДР осуществила пуск крылатых ракет в направлении Желтого моря, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи. "Северная Корея в субботу запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря", - говорится в сообщении. Отмечается, что пуски произошли около 4:00 утра (23:00 по Баку). Других подробностей пока не приводится. 18 июля КНДР запустила две баллистические ракеты в направлении Японского моря.

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