Северная Корея запустила крылатые ракеты в сторону Желтого моря

КНДР осуществила пуск крылатых ракет в направлении Желтого моря, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.
"Северная Корея в субботу запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пуски произошли около 4:00 утра (23:00 по Баку).
Других подробностей пока не приводится.
18 июля КНДР запустила две баллистические ракеты в направлении Японского моря.
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