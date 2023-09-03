Ракетные пуски КНДР накануне стали имитаций тактического ядерного удара

Северная Корея в субботу осуществила пуски двух крылатых ракет, которые стали имитацией нанесения по противнику тактического ядерного удара, сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"На рассвете 2 сентября были проведены учебные пуски ракет, которые имитировали нанесение тактического ядерного удара, призванного предупредить противника о реальной опасности ядерной войны", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что после завершения совместных американо-южнокорейских военных учений Ulchi Freedom Shield "враги снова, начиная с 31 августа, в течение двух дней проводили совместные пуски управляемых ракет и предприняли воздушные бомбардировки (...), чтобы постоянно нагнетать напряженность и более открыто демонстрировать план военной конфронтации с КНДР".
В этих условиях Центральная военная комиссия Трудовой партии Кореи издала приказ о проведении соответствующих военных учений, "чтобы в полной мере продемонстрировать волю к действиям и способность сдерживать попытки врагов развязать агрессивную войну", пишет ЦТАК.
В ходе учений были запущены "две стратегические крылатые ракеты большой дальности, оснащенные макетами ядерных боеголовок". Они "пролетели по восьмиобразной траектории, имитирующей расстояние в 1,5 тыс. км, и боеголовки взорвались на заданной высоте в 150 м над островом-мишенью", сообщает агентство.
Как ранее сообщил генштаб Корейской народной армии, Северная Корея на этой неделе также провела пуски двух баллистических ракет, которые стали "учениями по нанесению удара тактическим ядерным оружием с имитацией уничтожения важных командных пунктов и оперативных аэродромов" Южной Кореи.
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