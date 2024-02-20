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Туризм 20.02.2024 15:22

Турпоток в Азербайджан в январе 2024г увеличился почти на 40%

Число иностранных граждан из 152 стран, посетивших Азербайджан в январе 2024 года, составило 165,8 тыс. человек, что на 39,3% выше показателя января 2023 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным ведомства, 27,5% туристов прибыли из Российской Федерации, 19,8% - из Турции, 9,7% - Ирана, 6,1% - Индии, 4,9% - Грузии, 3,5% - Саудовской Аравии, 2,9% - Казахстана, 2,7% - ОАЭ, 2,5% - Пакистана, 2,4% - Кувейта, 2% - Узбекистана, 1,8% - Омана, 1,5% - Туркменистана, 1,3% - Украины, 1% - Беларуси, 10,4% - из других стран.

Из общего числа посетивших страну туристов 74,2% - мужчины, 25,8% - женщины.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран Персидского залива по сравнению с январем 2023 годом увеличился в 1,6 раза - до 35,1 тыс. человек, из стран СНГ - на 25,1% - до 61,3 тыс. человек, из стран-членов ЕС - на 9,3% - до 4,7 тыс. человек.

67,5% иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в Азербайджан, воспользовались воздушным транспортом, 31,1% - железнодорожным и автомобильным, 1,4% - морским.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе увеличилось на 35,1% - до 147,7 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в РФ увеличилось на 37%, в Грузию - на 36,9%, в Турцию - на 29,3%, в Иран - на 23%.

При этом, 36,6% граждан Азербайджана посетили Турцию, 22% - Россию, 10,6% - Грузию, 8,2% - Иран и 22,6% - другие страны.

67,7% выездного турпотока составили мужчины, женщины - 32,3% женщины.

69,1% граждан Азербайджана, посетивших зарубежные страны в январе 2024 года, воспользовались воздушным транспортом, 28,8% - железнодорожным и автомобильным, 2,1% - морским транспортом.

Как сообщалось ранее, число иностранных граждан из 187 стран, посетивших Азербайджан в 2023 году, составило 2 млн 85,8 тыс. человек, что на 30,2% выше показателя 2022 года.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в 2023 году увеличилось на 25,5% - до 1 млн 868,7 тыс. человек.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГОСКОМСТАТ, ТУРПОТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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