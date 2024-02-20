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Дальнее зарубежье 20.02.2024 21:05

Украина на 2024г предлагает иностранным трейдерам 10 млрд куб. м мощностей ПХГ - Нафтогаз

Украина в 2024 году вновь предлагает иностранным трейдерам до 10 млрд кубометров мощностей своих подземных хранилищ газа (ПХГ).

"Как и в прошлом году, предлагаем иностранным клиентам до 10 млрд кубометров свободного объема в наших ПХГ. Фактически это треть мощности подземных хранилищ Украины", - сообщил "Нафтогаз Украины" в своем телеграм-канале.

Компания ставит целью на текущий год удвоить объемы газа, которые иностранные трейдеры хранят в ПХГ Украины.

"Оператор ГТС Украины" ранее сообщал, что с апреля по октябрь 2023 года он транспортировал на Украину 3,2 млрд кубометров природного газа из ЕС и Молдавии. Основная часть этого объема принадлежала иностранным компаниям и поступила для хранения в украинские ПХГ.

По состоянию на середину февраля 2024 года запасы нерезидентов в ПХГ Украины сократились до 0,9 млрд кубометров.

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Тэги: УКРАИНА, ГАЗ, ХРАНИЛИЩА, МОЩНОСТИ


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