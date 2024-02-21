Американский космический аппарат Nova-C вышел на орбиту Луны

Американский посадочный модуль Nova-C ("Одиссей") в среду успешно вышел на орбиту Луны перед предстоящей посадкой на ее поверхность, сообщила техасская компания-разработчик Intuitive Machines.
"Одиссей" провел пуск двигателя, проработавшего 408 секунд для выхода на орбиту, и в настоящее время находится на круговой орбите высотой 92 км", - говорится в сообщении.
Мягкую посадку на лунную поверхность планируется осуществить в пятницу в 01:49 по московскому времени в районе кратера Малаперт А в 300 км от Южного полюса естественного спутника Земли.
Запуск станции Nova-C, которую Intuitive Machines назвала Odysseus ("Одиссей"), был осуществлен 15 февраля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.
Миссия, стоимость которой оценивается в $118 млн, осуществляется в рамках контракта NASA с компанией Intuitive Machines по программе коммерческой доставки грузов на Луну (Commercial Lunar Payload Services - CLPS).
В качестве полезной нагрузки межпланетная станция весом 657 кг несет шесть научно-исследовательских приборов NASA, предназначенных для изучения окружающей среды в зоне посадки, радиоастрономии, отработки технологии точной посадки, связи и автономной навигации. С борта станции на орбиту Луны будет выведен кубсат для проверки связи между ее поверхностью и Землей через этот малый спутник. Odysseus также несет шесть коммерческих грузов для различных клиентов.
"Научно-технологические грузы, отправляемые на поверхность Луны, призваны заложить основу для пилотируемых миссий и устойчивого присутствия человека на лунной поверхности", - указали в компании Intuitive Machines.
Если спускаемый аппарат успешно приземлится на Луну, это будет первая более чем за 50 лет посадка на естественный спутник Земли американского космического корабля, а также первый раз, когда ее осуществит частная компания.
Компания Intuitive Machines планирует в марте отправить к Луне второй посадочный модуль, а в июне - третий.
В январе аналогичная миссия компании Astrobotic Technology окончилась неудачей. Американский частный лунный посадочный модуль Peregrine из-за выхода из строя двигательной системы не смог осуществить посадку на поверхность естественного спутника Земли. Аппарат, пробывший в космосе 10 дней, в результате был направлен к Земле, где 18 января сгорел при вхождении в плотные слои атмосферы.
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