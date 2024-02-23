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Дальнее зарубежье 23.02.2024 12:13

Европейский совет ввел санкции «за подрыв безопасности» Молдовы против одной организации и шести физических лиц

Европейский совет принял решение ввести санкции в отношении шести физических и одного юридического лица "за подрыв верховенства закона, стабильности и безопасности" в Молдовы.

Как сообщила в пятницу делегация Евросоюза в Молдове, накануне введены санкции в отношении "военизированной организации" - Ассоциации Scutul Poporului ("Щит народа").

Санкции также введены в отношении пяти молдавских и одного российского гражданина.

Активы перечисленных лиц в странах ЕС будут заморожены. Гражданам и компаниям ЕС запрещено вести деятельность с ними. На них распространяется запрет на поездки, въезд и транзит через территории стран ЕС.

В сообщении приводятся слова верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Существуют серьезные, усиливающиеся и продолжающиеся попытки дестабилизировать страну. Сегодняшние (санкции) посылают еще один важный политический сигнал о непоколебимой поддержке ЕС Молдовы, ее стабильности, независимости и суверенитета. ЕС по-прежнему полон решимости продолжать преследовать тех, кто дестабилизирует ситуацию у наших непосредственных соседей", - отметил Боррель.

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Тэги: ЕС, МОЛДОВА, САНКЦИИ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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