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Финансы 23.02.2024 16:36

НБКО Embafinans планирует размещение облигаций на 1,5 млн манатов

ЗАО "НБКО Embafinans" планирует размещение облигаций на 1,5 млн манатов, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на проспект эмиссии общества.

Эмиссия разделена на 1,5 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манатов за ценную бумагу.

Облигации эмитируются со сроком обращения 18 месяцев и по ставке 11,5% годовых (купонная выплата – раз в три месяца).

Средства, привлеченные от размещения, Embafinans направит на расширение кредитного портфеля.

Андеррайтером размещения облигаций выступит инвестиционная компания ЗАО «ABB-Invest».

В настоящее время в обращении находятся облигации Embafinans на 5,5 млн манатов.

НБКО Embafinans создано в 2012 году, акционерами общества являются 2 физических лица. Уставный капитал общества равен 10 млн манатов. НБКО работает в сегменте ритейла и микрокредитования. Доля на рынке на конец 2022 года оценивается в 10%.

На 30 сентября 2023 года активы Embafinans равны 62,858 млн манатов, кредитный портфель – 59,132 млн манатов, обязательства – 46,218 млн манатов, чистая прибыль за 9 месяцев 2023 года составила 3,311 млн манатов. С 2012 года НБКО выдало в общей сложности кредитов на сумму более 460 млн манатов, удельный вес просрочки по текущим кредитам оценивается в 0,7%.

Х.Насирзаде

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Тэги: EMBAFINANS, ОБЛИГАЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ


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