США в пятницу уничтожили в Йемене семь крылатых ракет хуситов - CENTCOM

Американские военные 23 февраля уничтожили семь мобильных противокорабельных крылатых ракет хуситов, говорится в сообщении Центрального командования ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.

В нем отмечается, что это было сделано "в целях самообороны", поскольку ракеты "были подготовлены для запуска в направлении Красного моря".

В CENTCOM отметили, что ракеты были идентифицированы в районах Йемена, контролируемых хуситами. Было определено что они "представляют непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе".

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии.

Хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.