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Дальнее зарубежье 24.02.2024 17:51

Основу для нового прекращения огня между Израилем и ХАМАС удалось наметить на переговорах в Париже

Основные принципы нового возможного соглашения о временном прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС удалось согласовать в ходе переговоров в Париже, заявил неназванный представитель властей Израиля нескольким израильским СМИ.

"Это были хорошие переговоры, на них был значительный прогресс. У нас есть основа для выстраивания плана и дальнейших переговоров", - приводит его слова The Times of Israel.

Он отметил, что выработанные принципы вначале представят военному кабинету, а затем кабинету министров, собравшемуся в более широком составе.

По его словам, участники следующего этапа переговоров определят, каких заложников освободят из плена ХАМАС, а каких палестинских заключенных - из израильских тюрем, а также обсудят условия прекращения огня. Но пока договоренностей по этим вопросам нет, уточняет The Times of Israel.

По информации издания, на переговорах в Париже присутствуют руководители израильских Службы общей безопасности ("Шин-Бет") и разведслужбы "Моссад" Ронен Бар и Давид Барнеа

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября 2023 года в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря 2023 года.

В начале февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что победа над ХАМАС в секторе Газа - уже в пределах досягаемости. Он отмечал, что это "вопрос месяцев", а не нескольких лет. Премьер подчеркивал, что ХАМАС выдвигает "неадекватные требования" на переговорах по заключению временного перемирия. Также стало известно, что Нетаньяху отказывался вернуть делегацию Израиля на переговоры в Каир.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, ПЕРЕГОВОРЫ, ПРОДОЛЖЕНИЕ


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