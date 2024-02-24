Основу для нового прекращения огня между Израилем и ХАМАС удалось наметить на переговорах в Париже

Основные принципы нового возможного соглашения о временном прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС удалось согласовать в ходе переговоров в Париже, заявил неназванный представитель властей Израиля нескольким израильским СМИ.
"Это были хорошие переговоры, на них был значительный прогресс. У нас есть основа для выстраивания плана и дальнейших переговоров", - приводит его слова The Times of Israel.
Он отметил, что выработанные принципы вначале представят военному кабинету, а затем кабинету министров, собравшемуся в более широком составе.
По его словам, участники следующего этапа переговоров определят, каких заложников освободят из плена ХАМАС, а каких палестинских заключенных - из израильских тюрем, а также обсудят условия прекращения огня. Но пока договоренностей по этим вопросам нет, уточняет The Times of Israel.
По информации издания, на переговорах в Париже присутствуют руководители израильских Службы общей безопасности ("Шин-Бет") и разведслужбы "Моссад" Ронен Бар и Давид Барнеа
7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября 2023 года в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря 2023 года.
В начале февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что победа над ХАМАС в секторе Газа - уже в пределах досягаемости. Он отмечал, что это "вопрос месяцев", а не нескольких лет. Премьер подчеркивал, что ХАМАС выдвигает "неадекватные требования" на переговорах по заключению временного перемирия. Также стало известно, что Нетаньяху отказывался вернуть делегацию Израиля на переговоры в Каир.
Баку и Астана обсудили перспективы сотрудничества в ОПК
Армянские военные вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана на условной границе - Минобороны
Глава Минобороны Азербайджана на совещании обсудил оперативную обстановку на условной азербайджано-армянской границе
Макрон пообещал французским фермерам оказать новые меры поддержки
ЕС на фоне ситуации в мире должен развивать свое экономическое пространство - экс-председатель ЕЦБ
Турпоток в Турцию в январе вырос на 2%
Определен соперник «Карабаха» в 1/8 финала Лиги Европы
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Nar приступил к сотрудничеству с Азербайджанским технологическим университетом
AccessBank запустил специальную скидочную кампанию для pаботников образования
Компания Azerconnect признана лучшим работодателем Азербайджана
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы