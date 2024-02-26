Члены правительства Азербайджана и представители госструктур почтили память жертв Ходжалинского геноцида

Официальные лица Азербайджана, включая членов правительства, сотрудники иностранного дипкорпуса в понедельник почтили память жертв Ходжалинского геноцида.

В частности, премьер-министр Али Асадов, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководитель администрации президента Азербайджана Самир Нуриев, другие члены правительства и госструктур возложили цветы у памятника жертвами Ходжалинского геноцида.

Ходжалинская резня произошла в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, в ходе которой армянские вооруженные формирования разрушили город Ходжалы, с особой жестокостью убив 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков, взяв в плен 1275 мирных жителей. Судьба 150 азербайджанцев до сих пор так и неизвестна.

Х.Насирзаде