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Социум 26.02.2024 11:55

Члены правительства Азербайджана и представители госструктур почтили память жертв Ходжалинского геноцида

Официальные лица Азербайджана, включая членов правительства, сотрудники иностранного дипкорпуса в понедельник почтили память жертв Ходжалинского геноцида.

В частности, премьер-министр Али Асадов, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководитель администрации президента Азербайджана Самир Нуриев, другие члены правительства и госструктур возложили цветы у памятника жертвами Ходжалинского геноцида.

Ходжалинская резня произошла в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, в ходе которой армянские вооруженные формирования разрушили город Ходжалы, с особой жестокостью убив 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков, взяв в плен 1275 мирных жителей. Судьба 150 азербайджанцев до сих пор так и неизвестна.

Х.Насирзаде

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Тэги: ХОДЖАЛЫ, ГОДОВЩИНА, ПАМЯТЬ


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