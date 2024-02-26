Члены правительства Азербайджана и представители госструктур почтили память жертв Ходжалинского геноцида

Официальные лица Азербайджана, включая членов правительства, сотрудники иностранного дипкорпуса в понедельник почтили память жертв Ходжалинского геноцида.
В частности, премьер-министр Али Асадов, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководитель администрации президента Азербайджана Самир Нуриев, другие члены правительства и госструктур возложили цветы у памятника жертвами Ходжалинского геноцида.
Ходжалинская резня произошла в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, в ходе которой армянские вооруженные формирования разрушили город Ходжалы, с особой жестокостью убив 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков, взяв в плен 1275 мирных жителей. Судьба 150 азербайджанцев до сих пор так и неизвестна.
Х.Насирзаде
Глава МИД Азербайджана анонсировал переговоры с Ереваном по мирному договору
Освобождение Ходжалы олицетворяет силу и единство Азербайджана, долг верности жертвам Ходжалинского геноцида - МИД
Байрамов и МИД Азербайджана поделились публикациями в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
ЕЦБ по-прежнему считает биткойн непригодным для расчетов и инвестиций
Протесты в Ливии привели к закрытию нефтяного месторождения и экспортного газопровода в Европу
Азербайджан в 2023г стал главным поставщиком нефти в Италию и Хорватию
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Польша призывает ЕС затормозить либерализацию торговли с Украиной
Палестинский премьер подал Аббасу прошение об отставке правительства
Встреча Путина и Эрдогана не состоится до президентских выборов в РФ - Песков
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Nar приступил к сотрудничеству с Азербайджанским технологическим университетом
AccessBank запустил специальную скидочную кампанию для pаботников образования
Компания Azerconnect признана лучшим работодателем Азербайджана
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы