Торговля между РФ и КНР не направлена против третьих сторон

Торговые отношения между КНР и РФ не затрагивают третьи стороны, заявили в китайском МИД в ответ на американские санкции против восьми компаний из Китая, передает в понедельник Global Times.

"Нормальное торговое сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против каких-либо третьих сторон и свободно от влияния третьих сторон", - приводит издание слова представителя МИД Мао Нин.

Вместе с тем, она отметила, что Китай всегда занимал объективную позицию по украинскому вопросу и поддерживал решение проблемы путем переговоров.