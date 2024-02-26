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Дальнее зарубежье 26.02.2024 13:23

Торговля между РФ и КНР не направлена против третьих сторон

Торговые отношения между КНР и РФ не затрагивают третьи стороны, заявили в китайском МИД в ответ на американские санкции против восьми компаний из Китая, передает в понедельник Global Times.

"Нормальное торговое сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против каких-либо третьих сторон и свободно от влияния третьих сторон", - приводит издание слова представителя МИД Мао Нин.

Вместе с тем, она отметила, что Китай всегда занимал объективную позицию по украинскому вопросу и поддерживал решение проблемы путем переговоров.

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Тэги: КИТАЙ, США, САНКЦИИ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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