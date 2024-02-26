Алиев заложил фундамент мемориала Ходжалинского геноцида

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках посещения Ходжалинского района в понедельник заложил фундамент мемориала Ходжалинского геноцида. Также Алиев встретился с представителями общественности района. Х.Насирзаде

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