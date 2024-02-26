Круизный лайнер встал на карантин у берегов Маврикия из-за кишечной инфекции

Круизный лайнер Norwegian Dawn не пустили в Порт-Луи островного государства Маврикий в Индийском океане из-за подозрений на вспышку холеры, сообщает USA Today.

Как отмечает издание, круизный лайнер американского оператора Norwegian Cruise Line совершал 12-дневное путешествие из Кейптауна в Порт-Луи. На борту находится 2 тыс. пассажиров.

"Во время рейса у небольшого числа гостей наблюдались легкие симптомы желудочно-кишечной инфекции. По словам пассажиров рейса, выявленная у пассажиров болезнь может оказаться холерой. По прибытии в Порт-Луи руководство судна предупредило местные власти о случившемся. Они потребовали провести тестирование, а до получения результатов судно должно быть на карантине", - пишет издание.

Как сообщает газета, у 15 пассажиров с симптомами взяли образцы крови на анализ, все туристы остаются на судне до получения результатов.

"Правительство Маврикия отложило высадку пассажиров и посадку туристов на лайнер до 27 февраля", - пишет USA Today.

Пассажирам, которые не смогли вовремя отправиться в круиз, оператор предложил бесплатное размещение в отеле на острове.

Как отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР), туроператоры и страховые компании в РФ не получали информации о случаях заражения холерой на Маврикии.