Круизный лайнер встал на карантин у берегов Маврикия из-за кишечной инфекции

Круизный лайнер Norwegian Dawn не пустили в Порт-Луи островного государства Маврикий в Индийском океане из-за подозрений на вспышку холеры, сообщает USA Today.
Как отмечает издание, круизный лайнер американского оператора Norwegian Cruise Line совершал 12-дневное путешествие из Кейптауна в Порт-Луи. На борту находится 2 тыс. пассажиров.
"Во время рейса у небольшого числа гостей наблюдались легкие симптомы желудочно-кишечной инфекции. По словам пассажиров рейса, выявленная у пассажиров болезнь может оказаться холерой. По прибытии в Порт-Луи руководство судна предупредило местные власти о случившемся. Они потребовали провести тестирование, а до получения результатов судно должно быть на карантине", - пишет издание.
Как сообщает газета, у 15 пассажиров с симптомами взяли образцы крови на анализ, все туристы остаются на судне до получения результатов.
"Правительство Маврикия отложило высадку пассажиров и посадку туристов на лайнер до 27 февраля", - пишет USA Today.
Пассажирам, которые не смогли вовремя отправиться в круиз, оператор предложил бесплатное размещение в отеле на острове.
Как отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР), туроператоры и страховые компании в РФ не получали информации о случаях заражения холерой на Маврикии.
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