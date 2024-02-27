Алиев назначил Ахмедова министром юстиции Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Фарида Ахмедова министром юстиции республики. Текст распоряжения главы государства опубликован в официальной печати. До нынешнего назначения Ахмедов, имеющий юридическое образование, занимал должность заместителя министра цифрового развития и транспорта. Президент Алиев 16 февраля 2024 года утвердил новый состав кабинета министров Азербайджана. При этом должность министра юстиции оставалась вакантной. Занимавший в 2000-2024гг пост министра юстиции Фикрет Мамедов в феврале текущего года стал судьей Конституционного суда Азербайджана Н.Аббасова









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