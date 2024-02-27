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27.02.2024 12:49

Банк Республика и Фонд развития предпринимательства организовали для предпринимателей поездку в Восточно-Зангезурский экономический район

Фонд Развития Предпринимательства (SIF) и Банк Республика один из ведущих банков страны впервые организовали поездку для предпринимателей в Восточно-Зангезурский экономический район.

В поездке приняли участие представители Министерства Экономики, Государственной Налоговой Службы, Фонда Развития Предпринимательства, Банка Республика, а также предприниматели, которые планируют создать бизнес на освобожденных от оккупации территориях.

В рамках поездки в Зангиланском Конгресс-центре для предпринимателей было проведено мероприятие на тему «Инвестиционные возможности, созданные в Зангиланском и Джебраильском районах». На мероприятии выступили председатель правления Фонда Развития Предпринимательства Осман Халиев, председатель правления «Банка Республика» Тариэль Исмаилов и другие лица. Выступающие рассказали о новых возможностях, созданных для предпринимателей и инвесторов, а также о льготах, которые распространяются на субъектов предпринимательства, желающих реализовать инвестиционные проекты на освобожденных от оккупации территориях.

На мероприятии был представлен механизм SİF «Поддержка предпринимателей, осуществляющих деятельность на территориях, освобожденных от оккупации». В рамках механизма предприниматели смогут получить кредиты на сумму до 5 млн манатов, сроком до 7 лет и с годовой процентной ставкой до 15% процентов. На 90% суммы выданного кредита предоставляется государственная гарантия. Кроме того, государство субсидирует 10 процентных пунктов годовой процентной ставки по этим кредитам на срок до 36 месяцев

В ходе визита делегация также посетила Зангеланский международный аэропорт, село Агали и «Экономическую зону Аразской долины», ознакомилась с масштабными строительными работами и крупными инфраструктурными проектами, реализуемыми за короткий период времени в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или позвонив Call Center Банка по номеру 144.

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