Warner Bros. и Paramount прекратили переговоры о возможном слиянии

Медиакомпании Warner Bros. Discovery Inc. и Paramount Global Inc. прекратили переговоры о возможном слиянии, сообщает CNBC.
Информация о том, что Warner Bros. может купить Paramount появилась в западных СМИ в декабре 2023 года.
Warner Bros. в 2022 году закрыла сложную сделку по покупке Discovery, и аналитики сомневались в том, что покупка Paramount будет одобрена регуляторами, отмечает Market Watch.
Акции Warner Bros. подорожали на 1,8% во вторник, Paramount - на 1,4%.
Как сообщает CNBC, в покупке Paramount по-прежнему заинтересована компания американского кинопродюсера Дэвида Эллисона Skydance Media.
Еще одна медиакомпания - Comcast Corp. - не намерена покупать активы Paramount, но открыта к созданию стримингового СП с компанией, отмечает CNBC.
По данным издания, Paramount создала специальный комитет для оценки потенциальных предложений.
Байрамов и Бербок обсудили состояние и перспективы мирного процесса между Баку и Ереваном
Байрамов, Мирзоян и Бербок проводят встречу в Берлине
Алиев: мы видим попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе
Порт Фуджейры в ОАЭ увеличит мощность наливных причалов на 20 млн тонн
Страны ЕС нарастили в 2023г поставки смартфонов в Азербайджан в 1,6 раза
Астраханская область заинтересована в создании СП с Азербайджаном
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Болгария обещает увеличить военную помощь Украине, военных направлять туда не планирует
Байден издаст указ о запрете передачи личных данных американцев в Россию, КНР и еще ряд стран
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Общение для всех: теперь изучать жестовый язык стало еще проще
AccessBank объявляет Тендер на отправку профильных и массовых СМС
Банк Республика и Фонд развития предпринимательства организовали для предпринимателей поездку в Восточно-Зангезурский экономический район
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы