Болгария обещает увеличить военную помощь Украине, военных направлять туда не планирует

Правительство Болгарии планирует значительно увеличить военную помощь Украине, сообщает в среду агентство ЭФЭ со ссылкой на заявление министра обороны Болгарии Тодора Тагарева.
По словам министра, в Софии намерены оказывать "значительно большую помощь" украинским вооруженным силам, нежели это было до сих пор.
"Наша политика заключается в том, чтобы анализировать запросы со стороны Украины. Посмотрим, как мы можем помочь, и будем работать в этом направлении", - сказал он в интервью телекомпании bTV.
Он не уточнил, какая именно это будет помощь.
ЭФЭ отмечает, что к настоящему моменту Болгария пожертвовала некоторое количество, предположительно, неисправных ракет для С-300. Также в Софии согласились передать сотню вышедших из строя бронетранспортеров, которые Украине, вероятно, может починить. По словам министра, бронетранспортеры еще находятся в Софии, однако ее в скором времени транспортируют в сторону Украины.
При этом болгарский министр исключил возможность отправки военных из его страны на Украину.
Президент Франции Эмманюэль Макрон на днях заявил, что не следует исключать возможность отправки военнослужащих из западных стран на Украину. При этом он подчеркнул, что на данный момент среди европейских стран консенсуса по этому вопросу нет.
Лидеры Великобритании, ФРГ, Венгрии, Польши, Австрии и многих других европейских стран, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник заверили, что никаких планов по отправке военнослужащих на Украину у них нет. Об отсутствии подобных планов заявили и в Белом доме.
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