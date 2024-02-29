Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8423 RUR   0.0186 GBR   2.1538 TRY   0.0545

Цена на нефть

28.02 $/bbl +/- WTI 78.54 -0.33 Brent 82.15 -0.51

Инфраструктура и тендеры 29.02.2024 09:36

БММТП отбирает подрядчика для ремонта судна Silkway

ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (БМТП) отбирает подрядчика для капитального ремонта судна "Silkway", говорится в объявлении БММТП.

Отбор проводится методом открытого тендера, в котором могут принять участие физические и юридические лица.

Тендерные предложения принимаются до 17:00 3 апреля 2023 года.

Телефон для справок: +994 12 599 00 03 (внутр. 3706)

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СУДНО, РЕМОНТ, ТЕНДЕР


Похожие новости


ГПС Азербайджана направит свыше 5,2 млн манатов на капремонт судна ASCO принял в эксплуатацию снабженческо-буксировочное судно «Мардакан» после капремонта БММТП отбирает подрядчика для капремонта судна Шафаг БММТП отбирает подрядчика для капремонта буксировщика «С.Бабаев» АКМП завершило капремонт буксирно-снабженческого судна «Нефтегаз-64» БММТП отбирает подрядчика для капремонта буксировщика БММТП отбирает подрядчика для ремонта судна Шафаг Каспар остановил на ремонт буксирно-снабженческое судно "Андога" БММТП отбирает подрядчика для ремонта буксировщика «Е. Казимов» Каспар остановил на капремонт сухогруз «Джафар Джаббарлы»

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az