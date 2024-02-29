БММТП отбирает подрядчика для ремонта судна Silkway

ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (БМТП) отбирает подрядчика для капитального ремонта судна "Silkway", говорится в объявлении БММТП. Отбор проводится методом открытого тендера, в котором могут принять участие физические и юридические лица. Тендерные предложения принимаются до 17:00 3 апреля 2023 года. Телефон для справок: +994 12 599 00 03 (внутр. 3706) Н.Аббасова

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