В Азербайджане в 2023г объем операций c платежными картами достиг почти 90 млрд манатов – Центробанк

Количество платежных карт, находящихся в обращении в Азербайджане, на конец 2023 года составило 16,9 млн единиц, что на 24% больше показателя 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

«По состоянию на 1 января 2024 года количество платежных карт в обращении составило 16,9 млн, из которых 77% - поддерживают бесконтактную оплату. По сравнению с 2022 годом количество платежных карт увеличилось на 24%, в том числе количество бесконтактных карт – на 32%», - подчеркнули в ЦБ.

На конец 2023 года 87% карт (14,7 млн ​​ед.), находящихся в обращении, составляют дебетовые карты, 13% (2,2 млн единиц) — кредитные.

«В 2023 году суммарный объем операций, осуществленных с помощью платежных карт внутри страны, увеличился на 56% по сравнению с 2022 годом - до 88,1 млрд манатов, в том числе объем безналичных расчетов увеличился вдвое - до 49 млрд манатов», - отметили в Центробанке.

Удельный вес безналичных расчетов в операциях внутри страны с использованием платежных карт по сравнению с 2022 годом увеличился на 12,4 процентных пункта – до 55,6%.

По данным ЦБ, в 2023 году число операций в системе электронной торговли увеличилось в 2,2 раза - до 563,4 млн ед., объем - в 2,1 раза - до 39,2 млрд манатов.

В 2023 году в хозяйственных субъектах количество безналичных операций, проведенных через POS-терминалы, увеличилось в 2,1 раза, до 416,6 млн единиц, объем - на 68,5%, до 9,8 млрд манатов.

Количество бесконтактных платежей, совершенных с помощью POS-терминалов, в 2023 году выросло в 2,2 раза - до 401,1 млн, объем - на 82,5% - до 8,9 млрд манатов.

Х.Насирзаде