Главы МИД стран НАТО встретятся в Брюсселе 3-4 апреля

Министры иностранных дел стран НАТО проведут двухдневное совещание 3-4 апреля в штаб-квартире организации в Брюсселе, сообщила в четверг пресс-служба Североатлантического альянса.

Эта встреча состоится ровно 75 лет спустя после основания блока 4 апреля 1949 года в Вашингтоне, отмечается в коммюнике НАТО.

Совещание пройдёт под председательством генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

Подробную программу заседаний штаб-квартира НАТО распространит позднее.

Первыми членами организации стали 12 стран Европы и Северной Америки: Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США и Франция.

После завершения формальных процедур по присоединению к НАТО Швеции, членство которой в организации 26 февраля 2024 года последним из стран организации ратифицировал парламент Венгрии, альянс будет официально насчитывать 32 государства-члена.