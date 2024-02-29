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Дальнее зарубежье 29.02.2024 16:28

Главы МИД стран НАТО встретятся в Брюсселе 3-4 апреля

Министры иностранных дел стран НАТО проведут двухдневное совещание 3-4 апреля в штаб-квартире организации в Брюсселе, сообщила в четверг пресс-служба Североатлантического альянса.

Эта встреча состоится ровно 75 лет спустя после основания блока 4 апреля 1949 года в Вашингтоне, отмечается в коммюнике НАТО.

Совещание пройдёт под председательством генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

Подробную программу заседаний штаб-квартира НАТО распространит позднее.

Первыми членами организации стали 12 стран Европы и Северной Америки: Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США и Франция.

После завершения формальных процедур по присоединению к НАТО Швеции, членство которой в организации 26 февраля 2024 года последним из стран организации ратифицировал парламент Венгрии, альянс будет официально насчитывать 32 государства-члена.

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Тэги: НАТО, МИД, ВСТРЕЧА


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