Талибы обвинили США в 1,7 тыс. случаев нарушения Дохийского соглашения

Соединенные Штаты 1,7 тыс. раз нарушили подписанное в Дохе соглашение о восстановлении мира в Афганистане и не выполнили обещания о помощи в восстановлении Афганистана, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на заявление контролирующего страну движения "Талибан" (террористическая организация).
"Мы зафиксировали 1,7 тыс. случаев нарушений со стороны США", - отметил представитель "Талибана" Забиулла Муджахид на пресс-конференции в четверг.
Он напомнил, что ранее администрация экс-президента США Дональда Трампа обещала нормализовать отношения с Афганистаном и помочь в восстановлении страны, но "пока этого не произошло".
"По-прежнему существуют черные списки, действуют санкции, активы афганских граждан заморожены", - подчеркнул представитель "Талибана".
США подписали с "Талибаном" Дохийское соглашение в феврале 2020 года при президенте Трампе. США и НАТО обязались покинуть Афганистан к 1 мая 2021 года, а талибы дали в ответ ряд гарантий. В свою очередь новый президент Джо Байден изменил конечный срок вывода войск на 11 сентября 2021 года, а позднее стало известно о новом сроке - 31 августа.
В августе 2021 года талибы, практически не встречая сопротивления, захватили почти всю территорию Афганистана, включая крупнейшие города. Боевики группировки вошли в столицу страны Кабул 15 августа. Такое развитие событий вызвало недовольство в политических кругах США, так как это, судя по всему, стало полной неожиданностью для Белого дома.
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