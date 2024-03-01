Манат подорожал к евро и лире, стабилен к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 1 марта сохранил на уровне 1.7 маната/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 1 марта ЦБА установил на уровне 1.8382 маната/1EUR (29 февраля - 1.8423 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 1 марта сохранил на уровне 0.0186 манат/1RUB (29 февраля - 0.0186 маната/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 1 марта ЦБА установил на уровне 0.0542 манат/1TRY (29 февраля - 0.0545 маната/1TRY).

Б.Рустамбеков