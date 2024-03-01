Банк Республика запустил кампанию для предпринимателей «Микрокредит с кэшбэком”

Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными акциями, сделал очередное новшество для владельцев малого бизнеса. Так, впервые предприниматели взявшие микро и агрокредиты, получат возможность заработать КЭШБЭК.
В рамках новой акции «Микрокредит с кэшбэком» клиенты взявшие кредит в Банке, заработают КЭШБЭК в размере до 2% от суммы ежемесячной выплаты процентов в первые 3 месяца срока! Для этого клиентам достаточно вносить платежи по кредиту согласно графику без задержек.
Годовая процентная ставка по кредитам – мин 10%, максимальная сумма – до 50 000 манатов, срок – до 48 месяцев.
Другие особенности кампании:
• Возможность получения кредита без поручителя и траншами (по частям);
• Предоставление кредита без комиссии в зависимости от обеспечения;
• Возможность открытия кредитной линии;
• Льготный период до 12 месяцев;
• Свободный график платежей;
• Отсутствие требований по страхованию и затрат на оценку.
Кампания продлится до 1 апреля 2024 года.
Кредиты предоставляются для деловых людей, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли, сельского хозяйства, обслуживания, производства, транспорта и строительства.
Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или позвонив Call Center Банка по номеру 144.
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