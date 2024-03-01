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01.03.2024 10:27

Банк Республика запустил кампанию для предпринимателей «Микрокредит с кэшбэком”

Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными акциями, сделал очередное новшество для владельцев малого бизнеса. Так, впервые предприниматели взявшие микро и агрокредиты, получат возможность заработать КЭШБЭК.

В рамках новой акции «Микрокредит с кэшбэком» клиенты взявшие кредит в Банке, заработают КЭШБЭК в размере до 2% от суммы ежемесячной выплаты процентов в первые 3 месяца срока! Для этого клиентам достаточно вносить платежи по кредиту согласно графику без задержек.

Годовая процентная ставка по кредитам – мин 10%, максимальная сумма – до 50 000 манатов, срок – до 48 месяцев.

Другие особенности кампании:

• Возможность получения кредита без поручителя и траншами (по частям);

• Предоставление кредита без комиссии в зависимости от обеспечения;

• Возможность открытия кредитной линии;

• Льготный период до 12 месяцев;

• Свободный график платежей;

• Отсутствие требований по страхованию и затрат на оценку.

Кампания продлится до 1 апреля 2024 года.

Кредиты предоставляются для деловых людей, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли, сельского хозяйства, обслуживания, производства, транспорта и строительства.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или позвонив Call Center Банка по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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