Министр финансов США не считает замороженные активы РФ альтернативой американской помощи Украине

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала не считать работу над использованием замороженных активов РФ альтернативой дальнейшему выделению американской помощи Украине, сообщает в пятницу Bloomberg.

"Я не вижу реальной альтернативы предоставлению Конгрессом США помощи, в которой Украина нуждается... Я не думаю, что что-то иное может восполнить этот пробел", - заявила Йеллен. В частности, она подчеркнула, что это касается и идей использования активов России.

Министр отметила, что ЕС и Япония предложили Украине "очень значимое финансирование", однако этого хватит только на ближайшее время.

Сенат США в феврале принял законопроект по дополнительным оборонным расходам на $95 млрд, куда, в частности, входят около $60 млрд для Украины и около $14 млрд для Израиля. Затем документ отправился на рассмотрение Палаты представителей. Однако палата ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проведя голосование по этому вопросу.

Затем спикер Палаты представителей Майк Джонсон предупредил, что готов рассмотреть запрос для Украины только одновременно с принятием мер по защите южной границы США от потока нелегальных иммигрантов. Джонсон пояснял, что Палата представителей не поддастся давлению Сената, добивающегося принятия законопроекта о финансовой помощи другим странам, в частности, Украине.