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01.03.2024 17:47

Nobel Energy построит солнечную электростанцию в Джебраиле


Компания Nobel Energy, входящая в состав NEQSOL Holding, рада сообщить, что подписала Меморандум о взаимопонимании (MoВ) с Министерством Энергетики Азербайджана о разработке солнечной электростанции мощностью 100 МВт в Джебраильском районе Азербайджана. Планируемое строительство согласуется с национальным курсом страны, нацеленным на превращение района в зону зеленой энергетики.

Совместная разработка фотоэлектрической солнечной электростанции мощностью 100 МВт будет осуществляться в два этапа. Начальный этап, включающий 50 МВт, планируется завершить к 2027 году, а остальная мощность будет установлена в последующие годы.

Планируется, что электростанция будет вырабатывать около 180 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год, обеспечивая электроэнергией около 58 000 домохозяйств. На этапе строительства электростанции будет задействована рабочая сила общей численностью 600 человек, а с вводом в эксплуатацию будет создано 80 постоянных рабочих мест.

Вугар Самедли, генеральный директор Nobel Energy, сказал: «Мы рады возможности стать частью планов зеленой трансформации региона, что соответствует стратегическому намерению Nobel Energy внести свой вклад в будущее с более низким уровнем выбросов углерода в регионе и за его пределами. Наша квалифицированная и опытная команда инженеров, конструкторов и технических специалистов, уделяющая особое внимание эффективности и безопасности, является движущей силой в сфере успешной реализации проекта солнечной энергетики любого масштаба».

Специализированный технический протокол, описывающий ряд мероприятий, был согласован и подписан с Азерэнержи, основным производителем электроэнергии и оператором системы передачи электроэнергии в стране. Кроме того, земельный участок для проекта был одобрен соответствующими государственными учреждениями в Джебраильском районе.

В настоящее время соответствующее инвестиционное соглашение, соглашение о покупке электроэнергии и соглашение о подключении к сети разрабатываются совместно с Министерством Энергетики Азербайджана и Азерэнержи.

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