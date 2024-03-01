ЕК увеличила свою помощь палестинцам на 2024 г. более чем на 80%

Еврокомиссия (ЕК) объявила в пятницу о решении выделить дополнительные 68 млн евро на поддержку палестинского населения, которая будет реализована через международных партнеров, таких как Красный Крест и Красный Полумесяц.
"Мы поддерживаем палестинский народ в Газе и других частях региона. Невинные палестинцы не должны расплачиваться за преступления террористической группировки ХАМАС. Они сталкиваются с ужасными условиями, подвергая свою жизнь опасности из-за отсутствия доступа к достаточному количеству пищи и другим основным потребностям. Именно поэтому мы усиливаем нашу помощь им в этом году еще на 68 млн евро", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
В коммюнике Еврокомиссии, опубликованном в Брюсселе, сообщается, что это финансирование дополняет запланированную помощь в размере 82 млн евро, которая будет оказана через Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в 2024 году, в результате чего общая сумма составит 150 млн евро.
В документе отмечается, что ЕК приступит к выплате 50 млн евро из конверта БАПОР на следующей неделе.
Кроме того, Еврокомиссия выделила 125 млн евро гуманитарной помощи палестинцам на 2024 год.
Коммюнике напоминает, что ЕК "оценила свое решение о финансировании БАПОР в свете весьма серьезных обвинений, выдвинутых 24 января, в которых говорится о причастности нескольких сотрудников БАПОР к отвратительным нападениям (ХАМАС на Израиль - ИФ) 7 октября".
Были учтены действия, предпринятые ООН, и обязательства, которые Еврокомиссия потребовала от БАПОР.
"БАПОР и комиссия сегодня подтвердили свое понимание по этим вопросам. На этой основе и после обмена письмами с БАПОР, подтверждающими его обязательства, комиссия приступит к выплате первого транша в размере 50 млн евро из 82 млн евро, предусмотренных для БАПОР на 2024 год. Второй и третий транши в размере 16 млн евро будут выделены в соответствии с реализацией этого соглашения", - говорится в документе ЕК.
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