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Карабах 03.03.2024 15:38

МИД Азербайджана: с ноября 2020г 346 человек стали жертвами минного террора Армении

МИД Азербайджана сообщил, что 346 граждан страны стали жертвами минного террора Армении с ноября 2020 года.

“Наземные мины, установленные Арменией, остаются серьезной проблемой. Сегодня в результате взрыва тяжелые ранения получил 29-летний мирный житель. С ноября 2020 года жертвами стали 346 азербайджанцев”, - отмечается в сообщении МИД.


В министерстве подчеркнули, что Армения под разными предлогами отказывается предоставить точные карты мин.


Как сообщалось ранее, в воскресенье Бахтияр Аббасов (1995 г.р.) получил ранение в результате подрыва на мине на территории села Ахмадагалы Агдамского района.


Генпрокуратура Азербайджана сообщает о начале расследования в связи с новом фактом подрыва на мине в Агдамском районе.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, МИНЫ


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