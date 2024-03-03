МИД Азербайджана: с ноября 2020г 346 человек стали жертвами минного террора Армении

МИД Азербайджана сообщил, что 346 граждан страны стали жертвами минного террора Армении с ноября 2020 года.

“Наземные мины, установленные Арменией, остаются серьезной проблемой. Сегодня в результате взрыва тяжелые ранения получил 29-летний мирный житель. С ноября 2020 года жертвами стали 346 азербайджанцев”, - отмечается в сообщении МИД.





В министерстве подчеркнули, что Армения под разными предлогами отказывается предоставить точные карты мин.





Как сообщалось ранее, в воскресенье Бахтияр Аббасов (1995 г.р.) получил ранение в результате подрыва на мине на территории села Ахмадагалы Агдамского района.





Генпрокуратура Азербайджана сообщает о начале расследования в связи с новом фактом подрыва на мине в Агдамском районе.





Х.Насирзаде