Власти Азербайджана направят около 19,5 млн манатов на I этап реконструкции канала «ЧТЗ»

Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений (структура Госагентства водных ресурсов) направит около 19,5 млн манатов на работы по реконструкции канала «ЧТЗ» (I этап). Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, с ООО «Bina-Tikinti» заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 19 млн 424,39 тыс. манатов. Все работы должны быть выполнены до 1 марта 2025 года. Канал «ЧТЗ» находится на территории Зардабского района, он предназначен для орошения 10,6 тыс. га. Б.Рустамбеков

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