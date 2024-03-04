Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8436 RUR   0.0185 GBR   2.1528 TRY   0.0542

Цена на нефть

01.03 $/bbl +/- WTI 79.97 +1.71 Brent 83.55 +1.64

Инфраструктура и тендеры 04.03.2024 12:05

Власти Азербайджана направят около 19,5 млн манатов на I этап реконструкции канала «ЧТЗ»

Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений (структура Госагентства водных ресурсов) направит около 19,5 млн манатов на работы по реконструкции канала «ЧТЗ» (I этап).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, с ООО «Bina-Tikinti» заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 19 млн 424,39 тыс. манатов.

Все работы должны быть выполнены до 1 марта 2025 года.

Канал «ЧТЗ» находится на территории Зардабского района, он предназначен для орошения 10,6 тыс. га.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАНАЛ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОДРЯДЧИК


Похожие новости


В Азербайджане отбирают подрядчика для проведения работ по реконструкции канала «ЧТЗ» Структура Мелиорации и водного хозяйства направит 16 млн манатов на I этап реконструкции левого берега канала реки Тюрйанчай В Азербайджане отбирают подрядчиков на реконструкцию водоканала Президент Алиев распорядился выделить 8,5 млн манатов на завершение реконструкции Абшеронского магистрального водоканала Азербайджан в 2018г направит 65 млн манатов на строительство новых объектов в рамках реконструкции Самур-Абшеронского канала

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az