Алиев поручил провести реконструкцию Ширванского оросительного канала

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о реконструкции Ширванского оросительного канала.
Как отмечается в распоряжении главы государства, канал находится в эксплуатации свыше 65 лет. За этот период на канале проводились текущие и капитальные ремонтные работы, но в настоящее время наблюдается увеличение потерь воды. В связи с этим было подготовлено ТЭО реконструкции канала.
В настоящее время канал обеспечивает снабжение бытовой водой и орошение свыше 112 тыс. га в 8 районах Азербайджана.
В соответствии с распоряжением Госагентству водных ресурсов Азербайджана в координации с другими госорганами и местными властями 8 районов поручено предпринять меры для реконструкции канала.
Минфину и Минэкономики поручено предпринять необходимые меры для финансирования реконструкции канала в 2024 году и в последующие годы.
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